نادر السيد: الكأس كان في متناول الزمالك.. والكونفدرالية نتاج موسم صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق، أنه يعتبر الموسم الحالي بمثابة موسم تحضيري للموسم المُقبل من أجل التربع على منصات التتويج.

قال نادر السيد عبر قناة الزمالك، إن الفريق مر بالكثير من الصعوبات في الموسم الحالي، بداية من إيقاف القيد قبل انطلاق الموسم، وتغيير الأجهزة الفنية، وهو ما يدفع المسؤولين للتحضير الجيد للموسم المُقبل.

وأضاف، تحقيق الزمالك لقب الكونفدرالية وسط هذه الظروف الصعبة أمر جيد، وكنت أتمنى ختام الموسم بحصد لقب كأس مصر والذي كان في المتناول.

جدير بالذكر أن الزمالك ودع بالأمس بطولة كأس مصر، بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1\1.

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