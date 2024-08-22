"تطورات اللاعبين المرشحين".. تفاصيل 4 جلسات هامة للخطيب في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، عدة اجتماعات خلال الساعات الماضية، بدأت مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار ، وعضوية زكريا ناصف ومحمد رمضان، وفي حضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، خلال الاجتماع تم الاتفاق على أسس العمل في المرحلة المقبلة والمهام المطلوبة من اللجنة لدعم ومساندة قطاع الكرة على كافة المستويات.

وأوضح أنه بعد الحديث في بعض الملفات ذات الأولوية، عقدت اللجنة اجتماعًا مطولًا مع وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع وشطة مدير الأكاديمية، وشادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية، في حضور خالد بيبو، المنسق العام للقطاعات الثلاثة، والذي تم توضيح مهام عمله الجديد للتنسيق مع رؤساء القطاعات والعرض على لجنة التخطيط.

كما عقدت اللجنة أيضًا اجتماعًا مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للاطلاع على رؤيته للمرحلة القادمة في ضوء المهام الإدارية التي تم تكليفه بها والترتيب للموسم الجديد.

وأخيرًا اجتمعت اللجنة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وهاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج، وتمت متابعة آخر التطورات بالنسبة للاعبين المرشحين للانضمام للأهلي وفقًا للرؤية الفنية.

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