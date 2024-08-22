أول قرار من جوميز بعد خروج الزمالك من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الأمس في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وودع الفريق الأبيض، بطولة كأس مصر أمس الأربعاء، بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1\1.

ووفقا للمركز الإعلامي للزمالك، يخضع اللاعبون لقياسات بدنية وفحوصات طبية يومي 26 و27 أغسطس الجاري، قبل استئناف التدريبات يوم 28 من الشهر الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعداداً للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعداداً للموسم المقبل.

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