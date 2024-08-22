"مش عاوزك".. طارق حامد يكشف لأول مرة ما فعله معه مرتضى منصور وتدخل تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

روي طارق حامد، لاعب فريق ضمك السعودي، لأول مرة تفاصيل إجبار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، له للرحيل من الأبيض إلى نادي بيراميدز.

وقال طارق حامد في مقابلة تلفزيونية مع قناة "بي إن سبورتس": "كنت في كأس العالم 2018 وسمعت أن الاستغناء بتاعتي خرجت من نادي الزمالك لنادي بيراميدز".

أضاف: "أعلم جيدا أن ما فيش حد مخلد في نادي معين، بس فيه شيء من الاحترام كنت ممكن تحترمني وتقدرني، قبل اتخاذ أي خطوة تخصني".

أوضح: "انا كان فاضل لي موسم في عقدي وما فعلته للنادي وقتها كان أكثر مما فعله رئيس النادي.. أنا كنت بحترمه فقط لأنه رئيس النادي، بس قولتله أنا مش همشي من النادي أنت ما تقدرش تمشيني بالعافية".

أكمل: "كلمني الكابتن أحمد حسن وكان المدير الرياضي في نادي بيراميدز، وقالي إحنا عاوزينك.. قولت له يا كابتن أنا مش همشي بالطريقة دي ومش عاوز أمشي أصلا من الزمالك.. وبعدها كلمني كابتن حسام البدري، وكان رئيس النادي، وقولت له نفس الكلام".

وتابع: "كان وراء كل هذه الاتصالات مرتضى منصور اللي قالي نصا: (أمشي أنا مش عاوزك أنت بوظت الفريق) كان مفكر الكلام ده هيهزني لكن أنا أصريت على موقفي ورفضت الرحيل لبيراميدز".

وأردف: "لاقيت بعد كدا مكالمة من المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز وقتها، قالي أنا عارف أنك لاعب مميز ومحترم، إحنا عاوزينك وهنديلك أضعاف اللي أنت بتاخده ساعتها قولت له أنا عارف إن حضرتك بتساعد الناس كلها، أنا عاوزك تساعدني في البقاء في الزمالك قال لي هتقعد معزز مكرم ولن ترحل".

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