شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يحتفل بمساهمته في تتويج الأهلي بالرباعية التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفرنسي انتوني موديست، لاعب الأهلي السابق، على الاحتفال بمساهمته في تحقيق فريقه رباعية السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، والذي ساهم في تتويج الأهلي بهم خلال الموسم المنقضي.

وأعاد موديست نشر صورة عبر "ستوري" حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قامت بنشرها الصفحة الرسمية للأهلي وفيها صور الدروع الأربعة للألقاب التي حققها الفريق الأحمر في موسم 2023 / 2024.



وعقد مسئولو النادي الأهلي عدة اجتماعات بدأت مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف ومحمد رمضان، وفي حضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة، خلال الاجتماع تم الاتفاق على أسس العمل في المرحلة المقبلة والمهام المطلوبة من اللجنة لدعم ومساندة قطاع الكرة على كافة المستويات.

وبعد الحديث في بعض الملفات ذات الأولوية، عقدت اللجنة اجتماعًا مطولًا مع وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع وشطة مدير الأكاديمية، وشادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية، في حضور خالد بيبو، المنسق العام للقطاعات الثلاثة، والذي تم توضيح مهام عمله الجديد للتنسيق مع رؤساء القطاعات والعرض على لجنة التخطيط.

وعقدت اللجنة أيضًا اجتماعًا مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للاطلاع على رؤيته للمرحلة القادمة في ضوء المهام الإدارية التي تم تكليفه بها والترتيب للموسم الجديد.. وأخيرًا اجتمعت اللجنة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وهاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج، وتمت متابعة آخر التطورات بالنسبة للاعبين المرشحين للانضمام للأهلي وفقًا للرؤية الفنية.