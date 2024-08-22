شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية وفحوصات طبية للاعبى الزمالك الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لقياسات بدنية وفحوصات طبية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قبل استئناف التدريبات يوم 28 من شهر أغسطس الجاري تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق استعداداً للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الأمس في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعداداً للموسم المقبل.

كان الزمالك قد ودع بطولة كاس مصر مساء أمس الأربعاء بالخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.