شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إمام محمدين مديرا لقطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تولى الكابتن إمام محمدين مهام مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى بجانب عمله رئيساً لقطاع الناشئين.

وأوضح محمد مصيلحى بأن مجلس إدارة النادي قد أتخذ هذا القرار الهام لما يمتلكه الكابتن إمام محمدين من خبرات كبيرة على مدار السنوات السابقة و أنه أصبح أحد العلامات المميزه و البارزة فى اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات المواهب الشابة، بالإضافة لخبراته الإدارية الكبيرة والعظيمة أيضاً والتي تمكنه من إنجاز مهام منصبة الجديد على أكمل وجه، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهمته القادمة مع زعيم الثغر.

وأعلن نادى الاتحاد السكندرى عن تشكيل الجهاز الفني المعاون لـ بابا فاسيليو بعد توجيه الشكر لأحمد سارى المدير الفني السابق للفريق.

وكشف النادى السكندري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن باقي الجهاز الطبي والعلاج الطبيعي والبدني لفريق الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري على النحو التالي:

بابافاسيليو.. مدير فني

نيكولاس كالاكوتس .. مدرب عام و محلل أداء

محمد سعد.. مخطط أحمال

محمد لطفي.. مدرب مساعد

السيد السويركي.. مدرب حراس المرمى

يحيى فضل وعمر صلاح عرفة.. الجهاز الإداري