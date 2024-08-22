شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة من إمام عاشور عبر إنستجرام تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

أثار إمام عاشور، لاعب الأهلي، الجدل بعد نشر رسالة غامضة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب عاشور رسالة غامضة: “اذا رفعت الأيادي .. تساوت الرؤوس”، في رسالة غير واضحة ولمن يوجهها.





ويقضي إمام عاشور الإجازة التي حصل عليها من الأهلي قبل بدء التحضير للموسم الجديد في بداية سبتمبر المقبل.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.