كل ما تريد معرفته عن نتائج ومباريات كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت أمس يوم الأربعاء العديد، من المباريات في بطولة كأس مصر، وصل عددهم 4 مباريات.

ما هي نتائج مباريات أمس في كأس مصر ؟

طلائع الجيش يفوز على الزمالك "5-3" بركلات الترجيح (1-1).

تلقى الزمالك الهزيمة، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، أمام فريق طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

زد يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة، في دور الـ 16 من كاس مصر .

الإسماعيلي يفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، في دور الـ 16 من كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق الجونة 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ8 من البطولة المصرية الأعرق.

ما هي مباريات اليوم في كأس مصر ؟

وتستكمل اليوم الخميس، باقي منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر بمواجهة يتيمة، بين فاركو و المصري البورسعيدي في التاسعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية) .

ما هو موعد مواجهات ربع النهائي في كأس مصر ؟

يوم السبت 24 أغسطس 2024

طلائع الجيش & الإسماعيلي .. التاسعة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري)

مودرن سبورت & زد .. التاسعة مساء (ستاد السلام)

ما هو موعد المباراة النهائية لكأس مصر ؟

ومن المقرر اسدل الستار رسميا على منافسات الموسم الجاري (2023/2024)، وتحديدا المباراة النهائية من بطولة كأس مصر يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس الجاري، في تمام التاسعة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية.