7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس، العديد من الاخبار الهامة ، والتي جاء في مقدمتها أبو جبل يعلن انفصاله عن زوجته عبر انستجرام، وشقيق بن شرقى يكشف لليوم السابع تطورات التفاوض مع الزمالك، ومحمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 3 سبتمبر استعدادا لمباراتى كاب فيردي وبوتسوانا.

أبو جبل يعلن انفصاله عن زوجته عبر انستجرام

أعلن محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي انفصاله عن زوجته بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

شقيق بن شرقى يكشف لليوم السابع تطورات التفاوض مع الزمالك

شهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من مسئولي نادى الزمالك مع اللاعب المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق، وتدعيم الأبيض خلال انتقالات الصيف

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 3 سبتمبر استعدادا لمباراتى كاب فيردي وبوتسوانا

ينضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر المقبل، 3 سبتمبر القادم، استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

موديست يحتفل بمساهمته في تتويج الأهلي بالرباعية التاريخية

حرص الفرنسي انتوني موديست، لاعب الأهلي السابق، على الاحتفال بمساهمته في تحقيق فريقه رباعية السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الموسم المنقضى.

الأهلي يجتمع مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد وقمصان وقطاع الناشئين

عقد مسئولو النادي الأهلي عدة اجتماعات بدأت مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار ، وعضوية زكريا ناصف ومحمد رمضان، وفي حضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة.

رضا سليم يجتمع مع أشرف دارى قبل حسم انتقاله للأهلى.. صورة

نشر المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى، صورة مع مواطنه أشرف دارى مدافع بريست الفرنسى، والذى يقترب من الانضمام للأهلى.

48 ساعة تفصل زيزو عن تجديد عقده مع الزمالك

وصلت مفاوضات أحمد سيد الشهير بـ"زيزو" نجم الزمالك مع مسئولى القلعة البيضاء إلى الأمتار الأخيرة بعدما اتفق الطرفان على كافة الرتوش النهائية وأبديا رغبة فى استكمال المشوار الذى بدأ فى 2019 معاً.