شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيمن صداع فى الإسماعيلى قبل مواجهة الطلائع بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعانى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، من نقص حاد في مركز الظهير الأيمن في الوقت الحالي قبل مواجهة طلائع الجيش في إطار ربع نهائي كأس مصر.

ويفقد الإسماعيلى كل اللاعبين الذين يلعبون في هذا المركز لأسباب مختلفة، حيث يغيب حمدى النقاز بسبب إيقافه من قبل فيفا على خلفية مستحقات الزمالك، بينما انتهت إعارة كريم عرفات والذى أبعده من فترة إيهاب جلال عن الفريق، بجانب انتهاء عقد عصام صبحى مع الدراويش وعدم التجديد له.

واضطر إيهاب جلال لإشراك أكثر من لاعب في هذا المركز بسبب هذا النقص، حيث دفع بمحمد بيومى في هذا المركز، كما أشرك محمد نصر في هذا المركز أمام سموحة لمحاولة سد هذا النقص.

ورفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، منح اللاعبين راحة بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، وقرر الاستعداد اليوم لمواجهة طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر المقرر لها السبت المقبل لضيق الوقت.

وأشاد إيهاب جلال بما قدمه اللاعبون أمام سموحة، بعدما سيطر الدراويش على مجريات المباراة، كما استعاد أكثر من لاعب الكثير من مستواه وعلى رأسهم الفلسطيني خالد النبريصى الذى سجل هدفي الفوز ووصل لـ3 أهداف في مباراتين في كأس مصر، بعدما غاب عن التهديف في مباريات الدورى.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وعدم الالتفاف لما يقال في وسائل الإعلام، من أجل محاولة العودة لمنصات التتويج في كأس مصر خاصة أن الطريق ليس مستحيلا.