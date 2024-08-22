شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر: تعصبت بعد التغيير لكن لم ألق تيشرت الزمالك على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك حقيقة رد فعله على دكة بدلاء الفريق الأبيض عقب استبداله في مباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وكان طلائع الجيش قد تغلب على الزمالك في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بنتيجة 5-3، بركلات الجزاء الترجيحية.

وكتب مهاب ياسر عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "انا واحد طالع من ماتش مدايق اكيد ان اتغيرت وعاوز العب واكسب فرقتي لما اتبدلت اتعصبت بس ولا رميت تشرت ولا مسلمتش علي حد انا فضلت لبس التشرت اصلا ولما اتعصبت على الدكة رميت ازازة ماية وأى حاجة جمبى ولا في دماغي الي في دماغكم دة خالص".

أضاف لاعب الزمالك:" انتم ناس بدور علي اى مشكلة عشان تشبط فيها وخلاص انا مقصدش اي حاجة من دى خالص ولو انتم فهمتم كدة دي حاجة ترجعلكم".