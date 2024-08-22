شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل للاندية خاصة بالتراخيص والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد المقبل ،ورشة عمل خاصة بتراخيص أندية الدوري الممتاز والتي يتم اقامتها بشكل سنوي ، تضمن توضيح اللوائح الخاصة بالتراخيص ، وذلك بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص بالاتحاد و المستشار محمود عابدين رئيس لجنة منح التراخيص بالاتحاد.

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، قد قدم 3 تصورات متضمنة شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ 10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط .

بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

من المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.