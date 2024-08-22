شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألقاب حصيلة أندية ربع النهائى فى كأس مصر.. 5 أندية تحلم بالتتويج الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت بطولة كأس مصر مفاجآتها بعد خروج الزمالك أمام طلائع الجيش من دور الـ16 بعد الهزيمة بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1.

وتأهل لدور ربع نهائي كأس مصر كل من المصرى وفاركو والإسماعيلى وطلائع الجيش ومودرن سبورت وزد بالإضافة إلى بيراميدز الذى تأهل لدور نصف النهائي بعد الإطاحة بالجونة برباعية نظيفة.

3 ألقاب في ربع النهائي

وتمتلك أندية ربع النهائي 3 ألقاب في كأس مصر، حيث توج الإسماعيلى باللقب مرتين، فيما توج المصرى بلقب وحيد من قبل، وستكون هذه النسخة فرصة لزيادة الحصيلة من الألقاب.

5 أندية تحلم باللقب الأول

وتأمل 5 أندية في حصد اللقب الأول لها في بطولة كأس مصر وهى فاركو وطلائع الجيش ومودرن سبورت وزد وبيراميدز، التي لم تتذوق طعم البطولة من قبل.

ويواجه فريق المصري في التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

وتأهل المصري لربع النهائي عقب تغلب الفريق البورسعيدي في دور الـ 32 على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في دور الـ16.