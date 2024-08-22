شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 17 لاعبة أكبر مشاركة نسائية فى تاريخ مصر بالدورات الباراليمبية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد دورة الألعاب الباراليمبية بباريس والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل، أكبر مشاركة نسائية مصرية في تاريخ مشاركات مصر في الدورات الباراليمبية.

وتضم البعثة المصرية المكونة من 54 لاعب ولاعبة ، 17 لاعبة هن : نادية فكري ، ريحاب رضوان، فاطمة محروس ، صفاء محمد ، راندا تاج الدين ،إيناس الجبالي في منافسات رفع الأثقال، ملك عبد الشافي في السباحة، سلمى علي باراتايكوندو ، هناء علام في منافسات البوتشا ، سلوى إيهاب باراكانوي ، مروة عبد العال في التجديف البارالمبي، هناء حماد ، فوزية الشامي ، سماح عبد العزيز، منى الشبراوي ، علا محمود ، هاجر الدسوقي في تنس الطاولة.

وتأتي المشاركة النسائية الكبيرة لمصر في إطار الشعار الذي ترفعه اللجنة المنظمة بباريس والذي ينادي بالمساواة بين الجنسين في المشاركة.

وتشارك البعثة المصرية في باراليمبياد باريس في 10 رياضات، هي:"رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكانوي".

و بدأت منتخباتنا الوطنية البارالمبية، تدريباتها في العاصمة الفرنسية باريس اليوم ، استعدادًا لانطلاق الدورة.

وتشهد الأيام الحالية تنسيقًا كاملًا مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفارة المصرية في باريس بقيادة السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لبعثة مصر البارالمبية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابورالعرض بحفل الافتتاح.