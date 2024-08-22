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‎إجراء قرعة دوري الهواة 2024 للسيدات في نسخته الأولى بمحافظة جدة 

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- بواسطة أيمن الوشواش - أجريت، مساء الاثنين ، قرعة دوري الهواة 2024 للسيدات بمحافظة جدة في نسخته الأولى، بحضور مدير بيت الشباب بمحافظة جدة عبدالله بن حسن جدوي، ورئيس رابطة كرة القدم بمحافظة جدة محمد بن حاسر سلامة، والأمين العام لرابطة كرة القدم أبوطالب العواجي.

وأسفرت القرعة التي جاءت مفتوحة عن مجموعتين ضمت المجموعة الأولى كل من فريق بلد الوليد ونجوم الغربية وأكاديمية الفراشات، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من فريق جدة سنايبر ونجمة جدة ونادي سهم.

تلعب الفرق المشاركة بطريقة دوري من دور واحد ، ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني ، ويلعب المتأهلين بطريقة المقص ، والخاسر يلعب على الثالث والرابع والفائز يلعب على البطل والوصيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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