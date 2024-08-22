شكرا لقرائتكم خبر إجراء قرعة دوري الهواة 2024 للسيدات في نسخته الأولى بمحافظة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت القرعة التي جاءت مفتوحة عن مجموعتين ضمت المجموعة الأولى كل من فريق بلد الوليد ونجوم الغربية وأكاديمية الفراشات، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من فريق جدة سنايبر ونجمة جدة ونادي سهم.
تلعب الفرق المشاركة بطريقة دوري من دور واحد ، ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني ، ويلعب المتأهلين بطريقة المقص ، والخاسر يلعب على الثالث والرابع والفائز يلعب على البطل والوصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء قرعة دوري الهواة 2024 للسيدات في نسخته الأولى بمحافظة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.