تقارير تكشف آخر تطورات انتقال أشرف داري إلى النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية، اقتراب النجم المغربي أشرف داري لاعب فريق بريست الفرنسي، من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الصحفي الغاني ميكي جونيور، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "أشرف داري على وشك التوقيع على عقد لمدة 4 مواسم مع النادي الأهلي، قادماً من فريق بريست الفرنسي".

وأضاف: "بريست كان قد دفع 2 مليون و700 ألف يورو، للتعاقد مع المدافع المغربي في عام 2022 من نادي الوداد".

واختتم ميكي تصريحاته: "مرحباً بك في نادي القرن داري".

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الحالية، لتعويض غياب لاعب الفريق محمد عبد المنعم الذي انتقل إلى فريق نيس الفرنسي.

أقرأ أيضاً:

"يتحمل 5 ملايين يورو".. صحيفة سعودية تكشف تطورات صفقة انتقال ماني للاتحاد

رونالدو يثير الجدل بشأن زواجه من جورجينا (فيديو وصورة)

"تطورات اللاعبين المرشحين".. تفاصيل 4 جلسات هامة للخطيب في الأهلي