"خلال 48 ساعة".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم البرامج الحالي، عن خبر سعيد لكل جماهير النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقاً: "خبر حلو للأهلوية خلال 48 ساعة".

ويذكر أن جماهير الأهلي، تنتظر إنهاء إدارة النادي الأهلي عدد من الصفقات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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