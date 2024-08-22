"بعد اقترابه من الأهلي".. من هو أشرف داري صفقة المارد الأحمر الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اقترب النجم المغربي أشرف داري، من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيكون أشرف داري هو ثالث صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع القطري يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي السابق.

وارتبط اسم أشرف داري بالانتقال إلى نادي الزمالك من قبل، حيث كان صيف 2020 شهداً على مفاوضات قوية بين الزمالك واللاعب، والانتقال إليه خلال فترة تواجده في نادي الوداد المغربي، وهو ما اعترف به اللاعب بشكل رسمي.

من هو أشرف داري؟

يبلغ أشرف داري من العمر 25 عاماً، لكونه من مواليد 6 مايو 1999.

وبدأ داري مشواره الكروي من فريق الشباب بنادي الوداد المغربي، قبل أن ينتقل إلى فريق محمية والك عام 2016، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الوداد في يوليو 2018.

وتواجد داري في الفريق الأول للوداد المغربي لمدة أربعة أعوام، تمكن خلالهم من المشاركة في 140 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم تمريرة حاسمة.

ونجح داري في حصد أربعة بطولات رفقة فريق الوداد، بواقع لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا مومس 2021 - 2022، وثلاثة ألقاب لبطولة الدوري المغربي موسم 2018-20219، 2020-2021، 2021-2022.

وانتقل داري إلى فريق بريست الفرنسي في يوليو 2022، مقابل 2 مليون و700 ألف يورو، وخاص رفقة الفريق 24 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وخرج داري معاراً لمدة ستة أشهر إلى فريق شارلروا، في فبراير 2024، ليشارك معهم خلال هذه الفترة في 9 مباريات، أحرز خلالهم 3 أهداف.

أشرف داري مشاركة مونديالية وهدف تاريخي

وعلى الصعيد الدولي، بدأ أشرف داري مشواره رفقة المنتخب المغربي "أسود الأطلس"، حيث كانت أول مشاركاته مع المغرب أمام السعودية، في 7 ديسمبر عام 2021، وانتهت بنتيجة هدف دون مقابل لصالح أسود الأطلس.

وخاض داري رفقة منتخب المغرب 7 مباريات، كان أبرزهم ثلاثة مباريات في كأس العالم قطر 2022، وتمكن خلال هذه المباريات من أحراز هدف، أمام منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح كرواتيا.

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