"لتهدئة الأوضاع".. الكشف عن آخر تطورات انتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن وجود تطورات كبيرة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع فرينتسافروشي المجري، للتعاقد مع محمد علي بن رمضان.

وذكر موقع الصريح التونسي، أن الساعات الأخيرة شهدت تقدم كبير، في التفاوض مع الفريق المجري للتعاقد مع محمد علي بن رمضان.

وأشار التقرير، أن ظهور والد اللاعب في الساعات الماضية، وتسريبه لرفض اللاعب الانضمام إلى الأهلي، كان لغرض تهدئة الأوضاع، وامتصاص غضب جماهير الترجي فقط.

وكشف التقرير، أن الساعات المقبلة سوف تشهد حسم الأمور بشكل رسمي، خاصة بعد رفع الفريق الجري للمقابل المادي، مستغلاً رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب.

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