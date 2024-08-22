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"احترموا خصوصيتنا".. أول تعليق من طليقة أبو جبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

علقت الجزائرية سمارة يحيي ملكة جمال العرب في 2019، على قرار انفصالها من محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر.

ونشرت سمارة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر، وإجراءات الطلاق ممكن تأخذ وقتا لهذا أنا ليست لي أي صلة بأي شيء يخصه وهو نفس الشيء ولما يحصل طلاق رسمي هنعلن كما أعلنت زواجي الله يوفقنا جميعا" وأضافت طليقة أبو جبل "الأسباب والتفاصيل شيء يخصنا نستأذنكم تحترموا خصوصيتنا قرارنا أخذناه بالتراضي وبموافقة الطرفين بكل احترام".

وتعتبر هي المرة الثانية التي يعلن فيها أبو جبل انفصاله عن زوجته، بعد زواج دام بينهما لمدة عامين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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