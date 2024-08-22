"بمناسبة عيد ميلاده".. نجم الأهلي يهنئ ملك المغرب محمد السادس (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص المغربي يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي، على تهنئة الملك محمد السادس، ملك المغرب، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر عطية الله صورة له رفقة العاهل المغربي، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد ملكنا الحبيب، الله يبارك في عمرك يارب".

وكان عطية الله انضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق سوتشي الروسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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