لاعبة منتخب مصر للمصارعة تحصد المركز الثالث في بطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكنت لاعبة منتخب مصر للمصارعة مرام محمد، من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين والناشئات، تحت 17 عاماً، المقامة بالأردن.

وحققت مرام الميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعب منتخب الصين بنتيجة (11-0)، في منافسات وزن أقل من 65 كيلو جرام.

وتقام بطولة العالم للمصارعة في الأردن، في الفترة من 19 أغسطس الجاري حتى 25 من الشهر ذاته.

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