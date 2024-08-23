المصرى: نجحنا فى حل أزمة القيد.. ونريد اللعب على استاد قريب من بورسعيد

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أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري، أن إدارة النادي واللاعبين تعرضوا لارهاق شديد في ظل استمرار اللعب على استاد برج العرب، مطالبًا بضرورة مساندة الأندية الجماهيرية في المرحلة المقبلة، خصوصا أن الدوري سيتحول إلى (دوري شركات)، موضحًا أن لولا وجود مجلس قوي في المصري كانت ستحدث أزمات كثيرة.

وقال عبدالقادر في تصريحات تلفزيونية : "نريد اللعب في استاد أقرب من برج العرب، والأمن المصري قادر على تأمين أي مباراة، والأمور أصبحت صعبة ونحتاج لنظرة المسئولين، نتحمل مشقة وأعباء مالية كبيرة جدًا، نتمنى تحقيق رغبة النادي وجماهيره من أجل الاستمرار في المنافسة على الدوري وباقي البطولات مستقبلا".

وأضاف: نجحنا في حل أزمة القيد وسوف يتم فتح السيستم خلال 48 ساعة، نحاول تلبية طموحات جمهور المصري رغم المعاناة للأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، نتمنى إنهاء كافة المعوقات".

وأكمل: "هناك أحاديث مع بعض اللاعبين للتعاقد مع صفقات جديدة، وبالتأكيد سوف نبرم بعض الصفقات ولكن لن نكشف عن أي شئ حاليًا، وكامل أبوعلي هدفه وشغله الشاغل اسعاد جماهير النادي، وقمنا باحتلال مركز جيد في الدوري المصري وهو الرابع في وجود جهاز فني جيد بقيادة علي ماهر".

وزاد: "نتمنى النجاح في اللعب باستاد قريب من بورسعيد، من أجل الحصول على دعم جماهيري، اليوم كان هناك حضور جيد رغم أن المسابقة بعيدة، تجاوزنا الـ13 عاما بعيدًا عن ملعبنا".

وأكد: "ما حدث في الموسم الحالي لم يحدث في العالم، وإدعاء أن الأندية هي من تطلب وتصر على نظام الدوري هذا امر غريب، لابد من وجود تنظيم ومراعاة للأندية الشعبية، ولابد من وجود موسم استثنائي في النسخة المقبلة من الدوري، ولم يتواصل معنا أحد بشكل رسمي".

وأشار إلى أن المصري نادي جدير بتحقيق الألقاب وتحمل الكثير من الأعباء، ولابد أن يتم دعم النادي من جانب المسئولين، وهناك ملعب آخر نريد الحصول على الموافقة على اللعب فيه قبل مراسلة الكاف بشكل رسمي، في الأسبوع القادم.