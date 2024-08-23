شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الرياضة نائبا عن الوزير لحضور مراسم رفع علم الاقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية والان مع تفاصيل الخبر

أناب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة الدكتور، أشرف البجيرمى، رئيس قطاع الرياضه، خلال حفل مراسم رفع علم الأقصر عاصمة الثقافة الرياضيه العربية.

بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وابطال مصر الاولمبيين الكابتن احمد الجندى صاحب ذهبية الخماسى الحديث والكابتن محمد السيد صاحب برونزية السلاح والفنان سامح الصريطى، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربى ووفود 15 دولة عربية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه فى كلمته ترحيبه بالحاضرين وأكد على ان اختيار الاقصر لم يأتي من فراغ فهى مدينة التاريخ والثقافة بل هى مدينة الألف باب، وصاحبة ثلث أثار العالم والرياضة، واضاف أن اختيار الأقصر عاصمة للثقافة الرياضية العربية، واستضافتها لأنشطة الثقافة الرياضية، إنعكاس لاهتمام القيادة السياسية بالرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين شباب الدول العربية، وتوعيتهم بقضايا بلادهم، وغرس مباديء الانتماء والولاء للأوطان، فضلا عن الدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة

فيما أكد الاعلامى اشرف محمود رئيس الاتحادين المصرى والعربى الثقافه الرياضية أن فعاليات الأقصر يشارك فيها ممثلون وشباب من 15 دولة عربية، منها العراق وفلسطين والجزائر والأردن ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية واليمن والكويت..