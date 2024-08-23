شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. مؤتمر لإعلان توقيع عقد البث للدورى المصرى فى أمريكا وأوروبا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة مؤتمر يوم الأحد المقبل بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن توقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى و شركة PRO Company الاماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي لبث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، متضمنة عدد من الدول الأوروربية والولايات المتحدة و أمريكا الجنوبية و أفريقيا.

وينطلق مؤتمر توقيع العقد في تمام الساعة السابعة مساءاً بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة.