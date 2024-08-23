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الأحد.. مؤتمر لإعلان توقيع عقد البث للدورى المصرى فى أمريكا وأوروبا وأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة مؤتمر يوم الأحد المقبل بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن توقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى و شركة PRO Company الاماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي لبث مباريات خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، متضمنة عدد من الدول الأوروربية والولايات المتحدة و أمريكا الجنوبية  و أفريقيا.

وينطلق مؤتمر توقيع العقد في تمام الساعة السابعة مساءاً بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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