شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: على ماهر "زرع" الطموح فى نفوس لاعبى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري عن تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

وقال عبد الكريم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مبروك للمصري وجماهيره ومجلس إدارته واللاعبين والجهاز الفني، أن نصل للمربع الذهبي ونصف نهائي الكأس انجاز كبير ونتمنى أن نسعد الجماهير ببطولة.

أضاف عبد الكريم: علي ماهر نجح في ؟زرع" الطموح بين لاعبي المصري ، متابعاً: أغلقنا ملف الدوري استعداداً لفريق محترم مثل فاركو ونفرح النهاردة ولكن نغلق صفحة المباراة استعداداً لبيراميدز واللاعبين يعانون من الإجهاد.

واختتم: درسنا فريق فاركو بشكل جيد وحسن علي وأمادو باه قدما مباراة قوية، علي ماهر عود اللاعبين أن الملعب هو الفيصل وحسن علي تمسك بالفرصة.