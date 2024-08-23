"في مباراته الأولى".. أحمد عبد القادر يحرز هدف تقدم قطر القطري على الشمال بالدوري (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، في تسجيل أول أهدافه رفقة فريق قطر القطري، في مباراته الأولى بالدوري، في مرمى فريق الشمال.

وأحرز أحمد عبد القادر هدف قطر الأول خلال المباراة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري القطري.

وانتقل عبد القادر إلى فريق قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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