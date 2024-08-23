"أزارو وبانون الأبرز".. سجل اللاعبين المغاربة مع النادي الأهلي بعد اقتراب أشرف داري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اقترب النجم المغربي أشرف داري، من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حال انتقال أشرف داري إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سيكون هو اللاعب المغربي الخامس في تاريخ النادي الأهلي.

وسبق للنادي الأهلي التعاقد، مع أكثر من لاعب مغربي قبل أشرف داري، وصل عددهم إلى أربعة لاعبين.

وليد أزارو

وكان أول اللاعبين المغاربة في النادي الأهلي، هو المهاجم وليد أزارو الذي انضم إلى الفريق، في يوليو 2017 قادماً من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وخاض أزارو رفقة النادي الأهلي 89 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفاً وتقديم 16 تمريرة حاسمة، وحقق أزارو العديد من البطولات رفقة المارد الأحمر، وصل عددهم إلى 5 بطولات، بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري المصري، ولقب وحيد لكلاً من دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

ورحل أزارو عن النادي الأهلي في يناير 2020، متجهاً إلى فريق الاتفاق السعودي.

بدر بانون

وانضم بدر بانون إلى النادي الأهلي في نوفمبر 2020 قادماً من الرجاء المغربي، مقابل 1.600 ألف دولار، وشارك بانون رفقة النادي الأهلي في 52 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وتوج بنون رفقة النادي الأهلي بخمسة ألقاب، بواقع لقبين لكلاً من كأس مصر وبطولة السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

رضا سليم

وفي يوليو 2023، انضم النجم المغربي رضا سليم إلى النادي الأهلي قادماً من فريق الجيش الملكي، مقابل 2 مليون يورو، وخاض رفقة الفريق خلال الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وأحرز رفقة النادي الأهلي ثلاثة بطولات خلال الموسم المنقضي، بواقع لقب لكلا من الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

يحيى عطية الله

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تعاقد النادي الأهلي مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، قادماً من فريق سوتشي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى اقتراب المارد الأحمر من التعاقد مع أشرف داري، ليكون خامس اللاعبين المغاربة في تاريخ المارد الأحمر.

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