"الظهور الأول لعبد القادر".. قطر القطري يفتتح مبارياته في الدوري بفوز على الشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق قطر القطري، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق المال بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري القطري.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم المصري أحمد عبد القادر، في أول لقاء له بعد انضمامه إلى فريق قطر القطري.

ونجح عبد القادر عبد في إحراز هدف فوز فريق قطر، في اللقاء في الدقيقة 46 من عمر المباراة، ليمنح الفريق الثلاث نقاط.

وانتقل عبد القادر إلى فريق قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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