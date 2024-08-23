رئيس هليوبوليس لـ الخليج 365:" احنا نادي مش بتاع كورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تصوير : محمد معروف

تحدث عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس عن سبب غياب الفريق الكروي بنادي عن المنافسة سواء في الدوري المصري الممتاز أو دوري القسم الثاني "دوري المحترفين".

وقال السنباطي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "ليس من الضروري أن يكون النادي نسخة من الأهلي والزمالك، لابد من وجود إختلاف لتحقيق النجاح، وهليوبوليس"مش نادي بتاع كورة" نمتلك فريق ونعمل على تطويره والاهتمام به ولكن ليس هدفنا المنافسة على الدوري مثل القطبين، ورسالتي التي أعمل عليها إخراج نشء صحي جيد، وامتلاك قاعدة كبيرة من اللاعبين لبيعها".

وأضاف :" فريق الكرة بالنادي ينافس في الدرجة الثالثة وهدفنا هذا الموسم هو الصعود إلى القسم الثاني".

وتابع رئيس هليوبوليس:" ننافس على المراكز الأربعة، بدوري اليد وحصدنا المركز الرابع الموسم الماضي، وحققنا في وقت سابق بطولة كأس مصر، فريق السلة توج بلقب كأس مصر، وأنهى الموسم في المركز السابع".

اختتم حديثه قائلا:" النادي ينافس في ألعاب أخرى بموازنات أقل بكثير، ونتفوق على الأهلي والزمالك في الألعاب الجماعية وناجحين في إخراج أبطال بها".

أجرى الخليج 365 حوارًا مطولًا مع رئيس نادي هليوبوليس، يُنشر قريبًا....