الخليج 365 يكشف موقف الإسماعيلي من بيع عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي عن موقف النادي، من الاستغناء عن عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى نادي بيراميدز.

ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع النادي الإٍسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع عبد الرحمن مجدي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "المفاوضات جارية بين إدارة النادي الإٍسماعيلي ونادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، لإنهاء التعاقد بشكل رسمي".

وأضاف: "إدارة الإسماعيلي لا تمانع الاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، بشرط الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه في الموسم".

وشارك عبد الرحمن مجدي في 32 مباراة رفقة الدراويش خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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