"كأس مصر ودوريات عربية".. نتائج مباريات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري العديد من المباريات، في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم.

وأبرز مباريات اليوم، كانت تحقيق فريق المصري البورسعيدي الفوز، على حساب فريق فاركو بنتيجة هدف دون مقابل، في بطولة كأس مصر.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

كأس مصر

المصري يفوز على فاركو بهدف دون مقابل.

الدوري السعودي للمحترفين

التعاون يفوز على الفيحاء بهدف دون مقابل.

النصر يتعادل مع الرائد بهدف لكل فريق.

الوحدة يتعادل مع الرياض بثلاثة أهداف كل فريق.

دوري نجوم قطر

الدحيل يفوز على أم صلال بهدف دون مقابل.

السد يفوز على العربي بخمسة أهداف دون مقابل.

قطر يفوز على الشمال بهدف دون مقابل.

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي يفوز على فريق سيرفت بنتيجة هدفين دون مقابل.

طرابزون سبور يتعادل مع سانت جالين دون أهداف.

لانس يفوز على باناثينايكوس بهدفين مقابل هدف واحد.

باتريكس أثليتيك يتعادل مع بلدية أسطنبول دون أهداف

أقرأ أيضاً:

"يتحمل 5 ملايين يورو".. صحيفة سعودية تكشف تطورات صفقة انتقال ماني للاتحاد

رونالدو يثير الجدل بشأن زواجه من جورجينا (فيديو وصورة)

"تطورات اللاعبين المرشحين".. تفاصيل 4 جلسات هامة للخطيب في الأهلي