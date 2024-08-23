"ممنوع دخول أهل فرع الشروق"... طقوس أعضاء نادي هليوبوليس بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تصوير - محمد معروف:

يختلف أعضاء نادي هليوبوليس عن باقي الأندية الأخرى، بسبب كونهما أصحاب مستوى ثقافي واجتماعي مرتفع، وهو ما جعله ملقباً بنادي الأثرياء والأغنياء.

ويمتلك أعضاء الجمعية العمومية بـ هليوبوليس طقوس معينة، مثل؛ حرصهم على بدأ ممارسة الرياضة معاً وفي توقيت محدد باعتبارهم أبناء منطقة سكنية واحدة، وهو ما رصده "الخليج 365" خلال زيارته للنادي.

كما أكد على ذلك رئيس النادي في تصريحاته لـ "الخليج 365": " الأعضاء يعلمون بعضهم جيداً، ويمارسون نفس الرياضة بالنادي، حتى أصبحوا بمثابة العائلة الكبيرة، وهو ما ساعد أيضاً على جذب آخرين إلي المنطقة السكانية، في ظل رغبتهم في الانضمام لنا".

وأضاف:"في رأيي الشخصي أن النوادي بمصر فكرة عبقرية للغاية،كونها تجمع بين أفراد لديهم صفات مشتركة، وهو ما يخلق حالة جديدة بينهم وحب كبير، يدفع الإنسان من خلاله إلى تحسين إنتاجه وحياته اليومية ، كما يساعد على تقدم المجتمعات".

وتابع رئيس هليوبوليس:"لا توجد غيرة بين الأعضاء وهذا يرجع إلي التساوي في المستوى الفكري والثقافي بينهم، فمن الصعب أن تجد شخص يحقد على الآخر ويرغب في سقوطه، بالعكس الجميع بالنادي يتعاون من أجل التقدم، وهو الأمر الذي نفتقده في حياتنا اليومية".

أعضاء النادي يتحكموا في قرارات مجلس الإدارة

ويرفض أعضاء فرع " مصر الجديدة" دخول أفراد "الشروق" أو تواجدهم دخل الفرع القديم للنادي، بسبب ارتباطهم بعلاقة قوية بينهما كما أشار رئيس النادي أنهم أصبحوا بمثابة عائلة.

ولا يتوقف الأمر إلي ذلك، بل بدأ أعضاء النادي في التحكم في قرارات مجلس الإدارة على مر العصور، والتدخل في بالشؤون المختلفة وكذلك الرياضة.

وأشار السنباطي في تصريحاته لـ "الخليج 365": "أعضاء نادي هليوبوليس لا يهتمون بكرة القدم، فمجلس الإدارة لا يمكنه صرف موارده المالية على رياضة لا يتابعها الجمعية العمومية، فمن الصعب أن تجد أحد منهم يذهب للاستاد لمتابعة مباراة، ولكن يتجهون لـ رياضات معينة كـ الاسكواش والتنس، لذا لا نهتم بالكرة كثيراً ومن الصعب للغاية منافسة الأهلي والزمالك".

وواصل:"في حالة تلقي النادي عرضاً لتمويل فريق الكرة رأيي الشخصي الموافقة عليه بالطبع، ولكن لابد من الرجوع إلى الجمعية العمومية قبل اتخاذ أي قرار يخص النادي وهذا ما يقوم به كل المجالس السابقة بـ هليوبوليس".

أجرى الخليج 365 حوارًا مطولًا مع رئيس نادي هليوبوليس، يُنشر قريبًا...