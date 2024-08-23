شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الطلائع بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى، كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عماد حمدى، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: محمد عبد السميع، محمد بيومى، عمر الساعى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الرحمن كتكوت، محمد وجدى، إيريك تراورى.

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، خالد النبريصى.