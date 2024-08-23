اخبار الرياضه

22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الطلائع بكأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الطلائع بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور – لبنى عبد الله

الجمعة، 23 أغسطس 2024 12:01 ص

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز ، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى، كمال السيد، عبد الله جمال. 

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عماد حمدى، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: محمد عبد السميع، محمد بيومى، عمر الساعى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الرحمن كتكوت، محمد وجدى، إيريك تراورى.

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، خالد النبريصى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا