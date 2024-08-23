شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة راحة سلبية للاعبى المصرى والفريق يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، عقب نهاية مباراة الخميس والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق فاركو بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف للاشئ.

ويستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية عصر السبت استعدادا لمباراته بالدور نصف النهائي والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

من جانبه، تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري عن تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

وقال عبد الكريم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مبروك للمصري وجماهيره ومجلس إدارته واللاعبين والجهاز الفني، أن نصل للمربع الذهبي ونصف نهائي الكأس انجاز كبير ونتمنى أن نسعد الجماهير ببطولة.

أضاف عبد الكريم: علي ماهر عود اللاعبين على الطموح، أغلقنا ملف الدوري استعداداً لفريق محترم مثل فاركو ونفرح النهاردة ولكن نغلق صفحة المباراة استعداداً لبيراميدز واللاعبين يعانون من الإجهاد.

واختتم: درسنا فريق فاركو بشكل جيد وحسن علي وأمادو باه قدما مباراة قوية، علي ماهر عود اللاعبين أن الملعب هو الفيصل وحسن علي تمسك بالفرصة.