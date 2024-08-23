شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن: الإسماعيلى لن يصارع على الهبوط مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى، أن الإسماعيلى لن يصارع على الهبوط مرة أخرى فى الموسم المقبل، ونعمل حاليا على حل أزمة إيقاف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال نصر أبو الحسن خلال حواره مع الإعلامى محمد الليثى فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الصراع على الهبوط كل موسم لن يحدث مرة أخرى، وعندما يبارك أحد للإسماعيلى على البقاء فى الدورى حاجة مخزية ومؤلمة لنا، وما حدث للإسماعيلى خلال السنوات الماضية لن يحل فى موسم واحد، وأعد الجماهير بعدم الصراع على الهبوط مرة أخرى".

وأضاف: "حققنا الهدف المطلوب هذا الموسم، وهو البقاء فى الدورى وتقييم جميع اللاعبين فى الموسم الحالى لبناء الفريق بشكل جيد وتم تحديد العناصر المميزة والمراكز التى يحتاجها الفريق واللاعبين الذين يرحلون".

وتابع: "أزمة القيد سيتم حلها خلال أسبوعين ونحتاج مليون و500 ألف دولار، ونعمل على حلها من أجل تدعيم الفريق بالعناصر المميزة".