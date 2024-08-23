شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يختتم استعداداته لمواجهة زد فى ببع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الجمعة، فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق، استعدادادته لمواجهة نظيره زد إف سي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان فريق مودرن سبورت قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز في دور الـ 16 على إنبي بهدف نظيف، بينما جاء تأهل زد إف سي عقب الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف دون رد.

من ناحية أخرى، وقع عبد الرحمن شيكا لاعب فريق طلائع الجيش على عقود انتقاله إلى مودرن سبورت، تمهيداً للانتقال إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي مودرن سبورت، قد رفض 3 عروض عربية لبيع أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، متمسكين باستمرار اللاعب مع الفريق.

وكشف مصدر بنادي مودرن سبورت أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد أندية الدرجة الثانية السعودية، وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري، بالإضافة إلى عرض من الدوري البحريني.

وينتهي عقد أحمد عاطف مع مودرن سبورت في يناير المقبل، ويحق للاعب الانتقال بعدها إلى أي ناد مجانا.

في سياق متصل، اتفق مسؤولو مودرن سبورت مع نظرائهم بنادي سموحة، على عقد صفقة تبادلية، من خلال انتقال محمد ربيعة مدافع مودرن سبورت إلى سموحة، في مقابل انتقال أحمد مصطفى لاعب وسط الفريق السكندري إلى مودرن سبورت وذلك خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.

ونجح مودرن سبورت في آخر جولة من الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ 8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي.