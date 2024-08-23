شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يُهنئ مرام محمد للتتويج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة مرام محمد لاعبة المنتخب المصري للمصارعة النسائية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الأسكندرية، لتتويجها بالميدالية البرونزية في وزن 65 كجم، ببطولة العالم تحت 17 سنة والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

ومن جانبه، أشاد وزيرالشباب والرياضة بهذا الإنجاز المشرف، والذي يعكس مدى نجاح المشروع في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، ويشجعنا على بذل المزيد من الجهد لدعم الرياضة المصرية.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن هذا الإنجاز الرائع هو ثمرة جهود متواصلة وتدريب مكثف، وهو دليل على أن الرياضة المصرية تزخر بالمواهب الشابة التي تستحق كل الدعم والتشجيع، مؤكداً أن هذا الإنجاز يؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب والمواهب، ويدعونا إلى مواصلة دعم مثل هذه المشروعات القومية التي تساهم في بناء مستقبل رياضي واعد لمصر.

وأشار "صبحي" إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 11لعبة يستهدفها المشروع.

ونجحت مرام محمد حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيرتها بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة “10-0“.

الجدير بالذكر، قد فازت مرام محمد في الدور ثمن النهائي على بطلة تونس بالتثبيت، كما حققت الفوز على بطلة تركيا في ربع النهائي، وخسرت في نصف النهائي من بطولة الهند لتنافس على البرونزية.

وتضم قائمة المنتخب المصري 5 لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وهم: مرام محمد وزن 65 ك، منار سعيد المصري وزن 53 ك، رحمة مجدي وزن 69 ك، يحيى حسن عبد الستار وزن 71 ك في المصارعة الحرة، وزياد حجاج وزن 51 ك في المصارعة الحرة.



اللاعبة مرام محمد