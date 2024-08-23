شكرا لقرائتكم خبر عن الإعاقات الذهنية تشارك فى منافسات الطاولة بالدورة البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل ، بمشاركة 54 لاعب ولاعبة.

و لأول مرة يشارك ذوو الإعاقة الذهنية فى مسابقات تنس الطاولة، والذى يٌعد تمثيلهم في البطولة خطوة هامة لدعم الرياضيين من ذوى الإعاقات المختلفة فى الرياضات الدولية.

وتأتى مشاركة الاعاقات الذهنية في الدورة البارالمبية ليعكس إلتزام اللجنة البارالمبية بتوفير الفرص للجميع، بغض النظر عن إعاقاتهم، لإظهار مواهبهم على الساحة العالمية.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال البارالمبي – ألعاب القوى البارالمبي – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة البارالمبي – تنس الطاولة البارالمبي – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف البارالمبي – الباراكانوي.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

