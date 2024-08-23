شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة السباحين المشاركين في البطولة العربية للسباحة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة عن أسماء السباحين والسباحات الذين تم اختيارهم لتمثيل مصر في البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 25 وحتى 28 أغسطس الجاري.

وقد تم اختيار السباحين الحاصلين على المركز الأول في التجارب الخاصة بالبطولة العربية للسباحة، حيث تم اختيار 28 سباح و28 سباحة.

حيث تم قائمة السباحين فئة 13-14 سنة كلًا من: “حسام إسلام غازي، زياد جمال عشري، أحمد ياسر لطفي، معاذ حسام محمود، علي تامر مرعي، أدهم محمد حسنين، ياسين فوزي، ياسين إمام، ويوسف محمد عناني“.

بينما يتواجد في قائمة السباحين فئة 15-16 سنة كلًا من: “يوسف أحمد شعبان، أحمد سمير، طارق الشاعر، مروان علي محمود، عمر أحمد إبراهيم، حازم حسام نادي، زين هشام، وعمر محمد حسن“.

وجاءت قائمة السباحين فئة 17-18 سنة كالتالي: “عمر محمد، مهند ياسر، فاروق محمد، عمر كريم جلال، عبد الرحمن عمرو، إياد محسن إسماعيل، أحمد هاني، خالد وائل، عبد الفتاح محمد، عبد الله أحمد نصر، وأحمد محمد“.

وتضم قائمة السباحات فئة 13-14 سنة كلًا من: “يُسر محمد، لمار محمد نبيل، دارين عادل، فيروز محمد، حبيبة محمد الحداد، لي لي محمد، حبيبة محمد عبد العزيز، سما أكرم السيد، كرمة محمد حسن، ونور بهجت فكري“.

ويتواجد في قائمة السباحات فئة 15-16 سنة كلًا من: “لارا أحمد، حبيبة محمد عبد الغفار، أروى فيصل الشريف، مريم أحمد، سلمى أحمد السيد، مريم أحمد عبدالحكيم، مريم محمود أحمد، جومانة محمد، بسنت هشام، ومريم محمد بكر“.

وجاءت قائمة السباحات فئة 17-18 سنة كالتالي: “لوجين عمرو، فرح طارق، كرمة شادي محمد، حلا نعنوش، جولي أكرم، ملك أحمد أنيس، هلا خالد دياب، وهنا طارق يحيى“.

