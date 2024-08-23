الامارات | الوداد المغربي يتعاقد مع البرازيلي بيدرينيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد الوداد المنافس في الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم أمس، مع اللاعب البرازيلي متعدد المواهب بيدرينيو.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي مخاطباً أنصاره «استعدوا لفقرة الساحر في الملعب». ونشر الوداد صورة للاعب دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

يبلغ بيدرينيو من العمر 20 عاماً، ويجيد اللعب في أكثر من مركز مثل صانع اللعب والجناح الهجومي، ولمع مع الفرق السنية في كورنثيانز قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول.

وهذه أحدث صفقات المدرب الجديد رولاني موكوينا.