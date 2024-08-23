الامارات | «القابضة» واتحاد الكرة يجددان عقد رعاية 3 بطولات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «القابضة» (ADQ) واتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، تجديد عقد رعاية مسابقات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية، لثلاث سنوات إضافية، تبدأ من الموسم الحالي 2024-2025.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي: «يعكس تجديد اتفاقية الرعاية هذه التزام (القابضة) الإسهام الفعال والمؤثر في دعم المسيرة الرياضية في الإمارات، وكذلك الاهتمام بتعزيز المبادرات والبرامج الرياضية المتكاملة، وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على تبني أنماط حياة صحية وسليمة».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» أنس البرغوثي: «نأمل أن تسهم هذه الرعاية في تطوير رياضة كرة القدم في الدولة، واكتشاف المواهب الرياضية الشابة الواعدة، ودعمها بما يعزز مستقبل الحركة الرياضية». من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري: «الشراكة تسهم في تطوير اللعبة، وتدعم المبادرات التي تجذب وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة».