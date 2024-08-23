الامارات | بينتو يشكّل فريق عمل لرصد أداء اللاعبين في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، شكّل فريق عمل فنياً متكاملاً، لمتابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، الذي سينطلق اعتباراً من اليوم، إذ سيقوم الجهاز الفني برصد مستويات اللاعبين، تمهيداً لاختيار القائمة الجديدة للمنتخب التي سيخوض بها مباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي قطر وإيران، يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل ضمن الجولتين الأولى والثانية لحساب المجموعة الأولى في الدور النهائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ سيلعب الأبيض مباراته الأولى أمام قطر خارج ملعبه، فيما سيستضيف في الجولة الثانية على استاد هزاع بن زايد في العين نظيره الإيراني، علماً أن مجموعة الأبيض تضم إلى جانبه كلاً من: قطر وإيران وأوزباكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وسيتابع الجهاز الفني أداء اللاعبين ضمن الجولتين الأولى والثانية للدوري، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إذ سيخوض الأبيض معسكر إعداد داخلياً في أبوظبي نهاية الشهر الجاري في إطار تحضيراته لمباراتي قطر وإيران.

وسيركز بينتو كذلك خلال مراقبته أداء اللاعبين على العناصر التي يراهن عليها في صنع الفارق في صفوف المنتخب، والتي اعتمد عليها في الفترة الماضية، وقادت المنتخب إلى تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة، وحصد بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جانب آخر، علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب بينتو يركز أيضاً خلال متابعاته اللاعبين على لاعبي المنتخب الذين كانوا قد تعرضوا للإصابة في الفترة الماضية، من أجل الاطمئنان عليهم وعلى جاهزيتهم، لمعرفة إمكانية اختيارهم في القائمة الجديدة من عدمها، ومن بين هؤلاء اللاعبين لاعب الوصل فابيو دي ليما، الذي كان قد تعرض للإصابة في الفترة الماضية، وبالتحديد قبل مباراتي المنتخب أمام نيبال والبحرين في يونيو الماضي، ضمن الجولتين الأخيرتين من الدور الثاني للتصفيات، إذ خضع اللاعب حينها لعملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة اليسرى، وخاض بعدها فترة علاج تأهيلي قبل أن يعود إلى الملاعب مجدداً.

وشهدت الفترة الماضية أيضاً غياب مدافع الجزيرة والمنتخب خليفة الحمادي عن صفوف المنتخب بداعي الإصابة في العضلة الضامة والتهاب في عظمة الحوض، علماً أن الحمادي يعد أحد العناصر الأساسية في دفاع المنتخب، كما ينتظر أن يراقب بينتو أيضاً مستوى لاعب الشارقة خالد الظنحاني، الذي كان قد تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة «التبانة»، لكنه خضع للعلاج وعاد للانتظام مع فريقه الشارقة.