8 وزراء بالحكومة الحالية أعضاء في نادي هيلوبوليس.. من هم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

"دائمًا ما يتواجد بين وزراء الحكومات المصرية أعضاء في نادي هليوبوليس"؛ بهذه العبارة أكد عمرو السنباطي، رئيس مجلس الإدارة الحالي بالنادي، على تواجد عدد كبير من الوزراء والشخصيات السياسية على مر العصور ضمن الجمعية العمومية للنادي.

قال "السنباطي"، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "هناك 8 وزراء في الحكومة الحالية أعضاء بنادي هليوبوليس، وهم : خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والإسكان، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وياسمين فؤاد وزير البيئة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسامح الحفني وزير الطيران المدني".

وأضاف: "على مر العصور جميع أعضاء هليوبوليس رؤساء وزراء مثل إبراهيم محلب، وأحمد شفيق، والجنزوري، وكذلك قضاة ومستشارين".

أجرى "الخليج 365" حوارًا مطولًا مع رئيس نادي هليوبوليس، يُنشر قريبًا..