"انطلاق الدوري الألماني".. مواعيد مباريات الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العربية والعالمية، أبرزها انطلاق مباريات الدوري الألماني بقمة بين مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن بطل النسخة الماضية.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات الجمعة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو ضد فالنسيا.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

إشبيلية ضد فياريال.. العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ضد مونبيليه.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

الدوري الألماني:

مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

دوري روشن السعودي:

ضمك ضد الخليج.. السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

القادسية ضد الفتح.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

أهلي جدة ضد العروبة.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

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