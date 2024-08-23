شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينتظر موقف الأهلى لتجديد إعارة أحمد القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى سيراميكا في حسم بعض الملفات المهمة داخل الفريق بعد انتهاء الموسم الكروى بالنسبة للفريق بعد توديع كأس مصر بالهزيمة أمام زد بثلاثية نظيفة في دور الـ16 من الكأس.

ونجح فريق سيراميكا في التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالي بعد الفوز على الطلائع في النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضمن التأهل بشكل رسمي لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها في الإمارات للموسم الثانى على التوالى، كما أنهى بطولة الدورى في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

وينتظر مسئولو فريق سيراميكا موقف الجزائرى أحمد القندوسى مع الأهلى، وفى حال الاستقرار على عدم بقائه سيتم تقديم عرض للأحمر للفوز بخدمات اللاعب الذى تألق مع الفريق الموسم الماضى بعدما ساهم في 20 هدفا خلال 31 مباراة خاضها.

واستطلعت إدارة سيراميكا رأى أحمد القندوسى في حال رحيله عن الأهلى وعدم البقاء، ليؤكد اللاعب أنه لن يلعب في مصر إلا للأهلى وسيراميكا.