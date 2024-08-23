شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: لعبنا بقوة واستحققنا التأهل.. وضد قرار جوميز بإراحة اللاعبين بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن فريقه استحق التأهل أمام الزمالك فى كأس مصر، وضد قرار جوزيه جوميز بإراحة اللاعبين الأساسيين فى بطولة الكأس، وكان يجب المنافسة على اللقب وحصده.

وقال عبد الحميد بسيونى فى مداخلة مع الإعلامى محمد الليثى فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "النظام والانضباط أهم سمات النجاح والتواجد فى منظومة تسير بهذه الصفات تستطيع النجاح فيها بكل سهولة، وأنهينا الدورى فى المركز العاشر وهو لم يكن طموحنا".

وأضاف: "حققنا نتائج مميزة مع الفريق بعد إنهاء الدورى فى المركز العاشر، والوصول لنهائى كأس رابطة الأندية والتأهل لدور ربع نهائى كأس مصر ونتمنى استمرار المسيرة بنجاح".

وتابع: "مع حبى واحترامى لفريق الزمالك صانع نجوميتى، لازم ألعب ضده بكل قوة وندية، وأى مدرب بيعمل كدة أمام أى نادى، لأن الضمير والأمانة تحتم علينا عدم التهاون أمام أى نادٍ، فالانتماء الأول والأخير للنادى الذى نعمل به، والفوز على الزمالك مرتين فى أسبوع جاء لاحترامنا لهم والإعداد المميزة له حتى لو لعب بالناشئين".

وأوضح بسيونى: "مباراة الزمالك الماضية هى رقم 42 للفريق هذا الموسم، بعدما خضنا 6 مباريات فى كأس الرابطة و34 مباراة فى الدورى ومباراتين فى الكأس، ولدينا مباراة يوم السبت مع الإسماعيلى، فبشكر اللاعبين على هذا الجهد العظيم".

وأضاف: "غير راضٍ عن ما حدث من الزمالك، لأن الزمالك لم يلعب كم كبير من المباريات، وأييد ما حصل فى الدورى من راحة للاعبين لأن الدورى كان خلاص انتهت بالنسبة لهم، أما كأس مصر كان يجب اللعب بكل قوة والمنافسة على حصد لقب الكأس خاصة أنها لقب فى 10 أيام فقط، والزمالك كان الأقرب له".