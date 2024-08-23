شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب تحويل مليونى و400 ألف يورو من قيمة صفقة عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب النادي الأهلي وصول الدُفعة الإولى من صفقة إنتقال محمد عبد المنعم لاعب الفريق إلى نادي نيس الفرنسي، حيث تمت الصفقة مؤخراً مقابل 4 مليون و300 ألف يورو بجانب مليون يورو "بونص" يحصل عليها الأهلي حسب مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد وتسجيل وصناعة الإهداف ، وأتفق الأهلي مع نظيره الفرنسي على قيام الأخير بتحويل مليوني و400 ألف يورو الأسبوع المقبل ثم تحويل الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة خلال يوليو المقبل وقيمتها ، مليون و900 ألف يورو.

وشهدت الساعات الماضية تكثيف مسئولي النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نادي بريست الفرنسي من أجل التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق الفرنسي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد، وتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وكشف مصدر أن النادي الأهلي يحاول التفاوض مع بريست من أجل تقليل قيمة المبلغ المالي المحدد من النادي الفرنسي للتخلي عن خدمات داري وحسم الصفقة خلال الساعات القادمة، ليكون ثالث الصفقات الحمراء بعد ضم كلا من يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

أوضح المصدر أن الأهلي يرغب في التعاقد مع داري لمدة 4 مواسم قادمة، ويتم قيده في قائمة الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد الإفريقي للاستفادة به في مباراة السوبر الإفريقي القادمة ضد الزمالك، مشيرا إلى أن الأهلي يرغب شراء عقد اللاعب على سبيل البيع النهائي وليس بنظام الإعارة كما حدث مع عطية الله.