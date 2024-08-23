شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف جهوده لحل أزمة القيد قبل 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو نادى الزمالك من محاولاتهم المستمرة لحل أزمة إيقاف القيد قبل 31 أغسطس الجارى وهو الوقت الذى حدده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لغلق الفترة الثانية من باب القيد الأفريقى.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى الوفاء بالتزامات النادى المادية التى تسببت فى إيقاف القيد،حتى يتمكنوا من قيد الصفقات المحتمل التعاقد معها للاستفادة من خدماتها على المستوى الأفريقى،فى بطولة كأس الكونفدرالية التى يشارك فيها الفارس الأبيض.

ويعاني الزمالك من وقف القيد في الوقت الحالي بسبب عدم دفع مستحقات مساعدي البرتغالي فيريرا ، حيث ينتظر الوفاء بها ليتسنى له قيد صفقاته الجديدة بشكل رسمي،فى الوقت الذى يتبقى فيه 9 أيام على موعد غلق الفترة الثانية من باب القيد الأفريقى من قبل كاف، والذي تم فتحه من أول أغسطس الجاري.

ويحق للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية قيد صفقاتها الجديدة قبل يوم 31 أغسطس الجاري، حتى يتسنى لهم المشاركة في مباريات دور الـ32 للبطولات الإفريقية، وفي حال تأخر قيد اللاعبين الجدد ستحرم الأندية من الاستفادة من صفقاتها الجديدة التي سيتم إبرامها بعد تاريخ 31 أغسطس ويتم الاستعانة بهم بدءا من دور المجموعات الإفريقي.

